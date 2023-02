Carnevale e musica, concerto dell'Orchestra Rai di Torino

Concerto di Carnevale martedì 21 febbraio all'Auditorium Rai Toscanini. Sarà rasmesso in live streaming sul portale di Rai Cultura e in diretta su Radio3.

Sul podio il Maestro Kristjan Jarvi, estone, naturalizzato americano. L'ultima volta aveva diretto l'Orchestra Rai nel 2021, insieme al compianto pianista Stefano Bollani.

Kristjan Järvi è anche produttore, compositore, arrangiatore e con all’attivo più di 60 album, Järvi ha calcato i più rinomati palcoscenici internazionali, dirigendo il grande repertorio, da Wagner a Čajkovskij, passando per la musica contemporanea di Steve Reich e fino al rock alternativo dei Radiohead. Ha collaborato inoltre con personalità di spicco della scena artistica, musicale e cinematografica, componendo anche musiche per film e per la serie Babylon Berlin di Tom Tykwer.

Il programma del concerto Rai sarà completato da celeberrime pagine sinfoniche come l’Ouverture da Guillaume Tell di Gioachino Rossini, Clair de lune – nell’orchestrazione di Andrè Caplet – dalla “Suite bergamasque’’ di Claude Debussy e ancora di Offenbach la Barcarolle da Les contes d’Hoffmann (I racconti di Hoffmann).