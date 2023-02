Carnevale Ivrea, l'indotto vale 3,5 milioni di euro

Il carnevale di Ivrea è il terzo per importanza in Italia, dopo Venezia e Viareggio. Nella sola giornata di domenica, la prima della tre giorni di Battaglia delle arance, a Ivrea sono stati staccati 20mila biglietti, per un incasso stimato di 280 mila euro, con una stima di 40 mila persone in città.

I dati sono di Cna che, a livello nazionale, stima 3 miliardi di giro d'affari, e un boom di turisti, per il Carnevale 2023.

Tornando a Ivrea, tra bar, alberghi, ristoranti, l'indotto è stato superiore a due milioni e mezzo di euro. Nel Canavese, tra tutti i carnevali, si parla di 3,5 milioni di euro. Senza tenere conto, dice Cna, anche l'impatto economico della arance, arrivate dalla Calabria, 10mila quintali.

La vera sorpresa di quest'anno sono i turisti, a livello nazionale. Si parla di 500 mila persone da fuori Italia, per un totale complessivo di due milioni di pernottamenti.

