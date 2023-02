Carnevale, nel Vercellese sequestrate oltre 7mila maschere e accessori non sicuri

Oltre 7.600 tra maschere di carnevale e prodotti di bigiotteria sono stati sequestrati in un negozio del Vercellese in quanto non conformi agli standard di sicurezza e privi dell'etichettatura prevista dalla normativa a tutela dei consumatori. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di Vercelli.

Il titolare dell'attività è stato segnalato alla Camera di commercio Monte Rosa, Laghi Alto Piemonte per accertamenti e per l'eventuale multa, che può variare da un minimo di 516 euro a un massimo di 26mila euro per gli articoli di bigiotteria, e da 1.500 euro fino a 10mila euro per le maschere di carnevale.

Già a gennaio erano stati sequestrati dalle Fiamme gialle oltre 4.500 articoli di bigiotteria e oggettistica non sicuri e falsificati.