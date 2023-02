"Da due mesi senza stipendio", la protesta dei lavoratori della Casa di riposo Città di Asti

“I lavoratori? Senza reddito da due mesi”

"Da due mesi - spiega Alessandro Delfino, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Asti - i lavoratori non percepiscono alcun reddito. Non abbiamo avuto finora nessuna risposta dalla politica regionale e tantomeno dall'assessorato al Welfare che è il grande assente. Vogliamo l'anticipo dell'indennità dalla Regione in attesa che arrivi il commissario liquidatore della casa di riposo. L'altro aspetto è la ricollocazione del personale che deve essere certa. Sono lavoratori che hanno vinto un concorso e sono dipendenti pubblici. Chiediamo che trovino un nuovo lavoro ad Asti o in territori limitrofi".