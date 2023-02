Annullato a sorpresa il vertice antimafia della Fondazione Caponnetto. Disaccordo su un premiato

A meno di ventiquattr'ore dall'inizio, è stato annullato il 32esimo Vertice nazionale antimafia organizzato dalla Fondazione Caponnetto che avrebbe dovuto tenersi l'11 e il 12 febbraio al Teatro municipale di Casale Monferrato, nell'Alessandrino. La ragione, comunicata dalle parti in causa, starebbe nel fatto che una delle persone a cui conferire il Premio Legalità non sarebbe stata gradita alla Fondazione stessa. Nella due giorni era prevista, tra gli altri, anche la presenza dei ministri Nello Musumeci (Protezione Civile e Politiche del mare), Guido Crosetto (Difesa) e Gilberto Picchetto (Ambiente e Sicurezza energetica).

“È venuto meno il rapporto fiduciario con il civico consesso monferrino - si legge in un comunicato della Fondazione - a seguito della segnalazione di un nominativo da premiare privo dei requisiti richiesti per l'assegnazione del riconoscimento. Fermo rimanendo che ogni cittadino inquisito deve considerarsi innocente sino ad eventuale condanna definitiva”. Questo, prosegue l'ente, “ci ha privato dell'indispensabile serenità per svolgere al meglio la manifestazione”. La Fondazione ha anche fatto sapere che saranno comunicate la nuova data e la nuova località della manifestazione.

“Abbiamo appreso che uno dei premiati non sarebbe stato gradito alla segreteria nazionale della Fondazione e il conseguente annullamento del vertice”, ha commentato intanto il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi. “Che senso ha annullare un'iniziativa frutto di settimane di lavoro quando sarebbe bastato escludere dalla premiazione uno delle decine di premiati? Abbiamo rivolto la domanda ai vertici della Fondazione senza ottenere risposte”. Il primo cittadino rigetta anche le accuse di scarsa collaborazione: “Siamo sconcertati dalle affermazioni della Fondazione Caponnetto - continua Riboldi in un comunicato -. Il Comune si è fatto carico di alcune spese, dell'assegnazione per la due giorni del teatro, di aspetti logistici e di contatti con la stampa locale”.