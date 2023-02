Ettore è uno dei quasi 300 inquilini che abitano la casa popolare di via San Massimo a Torino. 51 anni, convive da 25 anni con Gianni, sessantottenne. Completano la famiglia l'anziana gatta Sissi e quattro pesci rossi. Ettore ha un deficit cognitivo ed è zoppo.

Per gli addetti ai lavori questa è una delle case popolari di Torino in condizioni peggiori per solitudine e degrado.

Intervista a Linda Senfett, responsabile del centro La Sosta - Sant'Egidio