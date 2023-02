Caso Cospito, gli anarchici tornano in piazza

"La lotta non finisce". Con questo slogan gli anarchici hanno lanciato, attraverso i siti di area, una mobilitazione internazionale per un corteo a Torino, sabato prossimo. "Al fianco di Alfredo. Al fianco di chi lotta", si legge nel manifesto degli antagonisti. Al momento non è stato reso noto da dove partirà il corteo non autorizzato.

"Fondamentale sarà riuscire a cogliere l'opportunità di portare la lotta di Alfredo al di fuori di una logica meramente anti-repressiva e provare così a sperimentare nuove angolature di attacco. Una cosa la possiamo affermare fin da ora: esisterà un prima ed un dopo la morte di Alfredo Cospito". E' una delle affermazioni che si legge nell'appello lanciato dagli organizzatori.

Intanto i legali dell'anarchico detenuto al 41 bis, e in sciopero della fame da più di 120 giorni, valutano il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo dopo il rigetto della

richiesta di revisione del regime di carcere duro arrivato anche dalla Cassazione. Cospito è tornato nel penitenziario di Opera dopo aver trascorso alcuni giorni nell'ospedale San Paolo di Milano.

Il suo stato di salute sembra non destare particolare preoccupazione, secondo fondi giudiziarie e ospedaliere: "Le sue condizioni sono stazionarie, i valori risultano nella norma e fino a ieri ha assunto integratori. Entrato nella struttura ospedaliera lo scorso 11 febbraio con un peso di circa 70 chili, "è stato dimesso con un peso di oltre 72 chili".