Caso Cospito, la Cassazione respinge il ricorso

Una decisione arrivata dopo oltre otto ore di camera di consiglio, mentre fuori dalla corte di Cassazione a Roma quanto a Torino gli anarchici mettevano in piedi l'ennesima giornata di protesta. Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da 120 giorni, deve restare al 41bis, il carcere duro riservato ai mafiosi e ai soggetti considerati più pericolosi.

Una decisione a sorpresa, dopo mesi di appelli tensioni e minacce, ma che è in linea con quanto già deciso alcune settimane fa dal ministro della giustizia Nordio, che aveva detto no all'attenuazione del regime di sorveglianza per l'anarchico, da alcune settimane ricoverato nel reparto penitenziario dell'ospedale san paolo di Milano per l'aggravarsi delle sue condizioni.

Il sostituto procuratore generale in cassazione Piero Gaeta aveva dato parere favorevole alla revoca del 41bis, ma i giudici non sono stati dello stesso avviso.

In piazza Cavour all'arrivo della notizia è subito salita la tensione con le poche decine di anarchici presenti che hanno iniziato a gridare assassini verso il palazzo della cassazione blindato dalle forze dell'ordine. Una scena simile a quella vista stamattina al palazzo di giustizia di Torino dove era stato convocato un presidio scivolato via senza tensioni.

Gli anarchici speravano ancora in una svolta per Cospito, speranza che ora si è spenta e potrebbe invece riaccendere il fuoco delle proteste anche in città.