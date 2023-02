Caso Cospito, Nordio: 41 bis non può dipendere da salute del detenuto

"Per quanto riguarda la richiesta di revoca del 41 bis, noi non possiamo che attendere il parere del procuratore generale di Torino. Nel frattempo abbiamo avuto la necessità di trasferire il detenuto in una struttura carceraria e sanitaria di massima sicurezza e di massima tutela nei suoi confronti, la migliore struttura italiana, il carcere di Opera".

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riferendo alla Camera sul caso Cospito. "Per quanto riguarda lo stato di salute di qualsiasi detenuto, non esiste un 41 bis di serie A o di serie B. Si può discutere - ha aggiunto - se sia una norma da mantenere o rivedere, ma una cosa è certa: una volta che è stata approvata una legge questa legge è uguale per tutti".

"Lo stato di salute di un detenuto - ha proseguito - non può costituire un elemento di pressione nei confronti dello Stato per modificarne lo status di detenzione. Per varie ragioni, la principale delle quali è che se noi accedessimo al principio che un deperimento dell'individuo sottoposto al 41 bis, dovuto al destino o alla volontà, fosse seguito da un automatico o riflettuto mutamento dello stato di detenzione, apriremmo la via a tutta una serie di pressioni da parte di individui che si trovano nelle stesse condizioni".

"Abbiamo acquisito - ha aggiunto - il parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, attendiamo quello del pg di Torino che lo invierà domani".