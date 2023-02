Cospito, verso la revisione del 41bis. L'anarchico sta male, trasferito in ospedale

La svolta non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni uscite dagli uffici della procura Generale presso la Corte Cassazione spingono verso una revisione del regime carcerario per Alfredo Cospito. L'anarchico, sotto processo a Torino, e in sciopero della fame contro il 41 bis è stato nel frattempo trasferito nell'ospedale San Paolo di Milano perché le sue condizioni non sono più compatibili con la detenzione ad Opera.

Il sostituto procuratore generale Piero Gaeta in vista dell'udienza in cassazione del 24 febbraio ha depositato la sua richiesta: e sarebbe quella di annullare il 41bis per Cospito. Una richiesta respinta meno di una settimana fa dal ministro della Giustizia Nordio che però ieri ha dato l'ok al trasferimento in ospedale. Un via libera arrivato mentre proprio a MIlano era in corso una manifestazione con scontri e danneggiamenti da parte degli anarchici solidali con cospito. Scene che si teme possano ripetersi oggi a Torino dove nel primo pomeriggio è in programma un altro corteo. E intanto è arrivata la conferma che uno dei responsabili dei danneggiamenti al consolato italiano di Barcellona di metà gennaio è un piemontese, Ermanno Cagnassone, trentaduenne ex militante dello squat Barocchio, da tempo residente in Spagna. Per quell'azione è stato denunciato a piede libero.