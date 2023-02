Challenge Cup, Chieri ipoteca la finale

Chieri torna dalla Turingia con in tasca mezzo biglietto per la finale di Challenge Cup. Nel primo round in casa del VfB Suhl Lotto Thuringen, la Reale Mutua Fenera riesce a imporsi per 3-0, con parziali di 25-17, 25-17, 25-17. Un risultato che avvicina le piemontesi all'ultimo atto in attesa della semifinale di ritorno, in programma il primo marzo al Pala Gianni Asti di Torino alle 20.