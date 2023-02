Anarchici, minacce a Chiara Appendino

Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e ora parlamentare del Movimento 5 Stelle, torna di attualità nella galassia anarchica e antagonista: nelle chat e nei siti di area sono state fatte circolare fotografie - risalenti a una manifestazione di alcuni anni fa - con scritte minacciose tracciate sulle mura del Cimitero Monumentale del capoluogo piemontese. Il motivo sono delle dichiarazioni a lei attribuite nel corso di una trasmissione tv su "contatti fra anarchici e mafiosi". Appendino aveva già ricevuto minacce all'epoca in cui era sindaca e per questo le era stata assegnata una scorta.