Chieri conquista la semifinale

Chieri approda in semifinale nella Challenge Cup femminile. Forte del netto 3-0 ottenuto in Olanda, la squadra di Bregoli completa l'opera al Pala Gianni Asti di Torino: 3-1 nel

secondo round dei quarti contro lo Sliedrecht Sport, con parziali di 25-15, 22-25, 25-21, 25-15. La Reale Mutua Fenera conferma così il suo percorso netto in Europa, ottavo successo in otto gare, e dà appuntamento in semifinale alle tedesche del Suhl, uscite vittoriose dal doppio scontro con le ceche del Prostejov.