Chiesta la conferma dell'ergastolo per l'uomo che decapitò il connazionale

Il procuratore generale Alberto Benso ha chiesto la conferma del carcere a vita per Mohamed Mostafa, l'uomo di 26 anni, originario del Bangladesh , processato con l'accusa di avere ucciso e decapitato un connazionale in un appartamento di Torino, nel giugno 2021. Il processo si celebra in Corte d'assise d'appello a Torino. Il delitto originò a causa di un fidanzamento truffa. L'imputato aveva versato 4500 euro a una parente della vittima, con una promessa di matrimonio mai mantenuta.