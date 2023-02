Circondato e picchiato da un branco di ragazzini per 11 euro

Una rapina con un bottino irrisorio: 11 euro. Ma con degli effetti devastanti. Un uomo, intervenuto per difendere il figlio che era da poco stato derubato, ha rischiato di rimetterci un occhio. Succede a Chivasso. È tardo pomeriggio quando due adolescenti decidono di passare qualche ora di svago al luna park. Ma vengono avvicinati da altri giovanissimi, più o meno coetanei. Partono le minacce: "Dateci un euro", intima il branco. Uno dei due ragazzi fa per tirare fuori il portafoglio ma glielo sfilano. Dentro ci sono 10 euro in tutto.

Sembra finita così. Ma all'arrivo del padre di uno dei due ragazzi la situazione prende una piega inaspettata. Tra le giostre è rimasto uno dei bulli-rapinatori. Il figlio lo indica al papà che va a parlargli per chiedere spiegazioni. Ma non ne ha il tempo. E' circondato dal branco. Saranno una mezza dozzina. "Ti spacchiamo la faccia" gli urlano. Minacce che diventano realtà: l'uomo resta a terra sanguinante finché le persone presenti sul posto, tra loro un giostraio, prestano i primi soccorsi.

Tre ragazzini sono stati denunciati dai carabinieri di Chivasso. L'accusa è di lesioni e rapina. Hanno tutti 14 anni, uno nemmeno compiuti. Gli uomini dell'Arma starebbero poi per identificare altri due giovani. Si saprà di più dalle telecamere della zona e dalla testimonianze raccolte dai carabinieri.

intervistati: Francesco Franco, papà di un ragazzo derubato a seguire: Massimo Bacci, giostraio Matteo Doria, consigliere comunale Chivasso