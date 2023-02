Città dell'Aerospazio, incontro istituzionale a Roma

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il Presidente della Regione Alberto Cirio hanno incontrato a Roma il ministro della Difesa Guido Crosetto per parlare della Città dell'Aerospazio. uno dei progetti bandiera del Piemonte sul Pnrr. Entro l'anno in corso partiranno ufficialmente i lavori, con la posa della prima pietra per i laboratori universitari del Politecnico e la Casa delle Imprese.

Il nuovo complesso dovrebbe sorgere in corso Marche e dovrebbe ospitare anche Leonardo. Entro l'anno, hanno annunciato, dovrebbero partire i lavori.

L'incontro è servito anche per invitare Crosetto al salone di aerospazio e difesa, la più grande convention italiana dedicata all'industria militare, che si svolgerà a torino a fine novembre.