Confermati gli esuberi alla Lear. In 260 rischiano il posto

Alle Lear di Gugliasco gli ammortizzatori sociali stanno per scadere ma mancano le commesse. E il committente è uno solo, la vicina Maserati, che produce auto di lusso, il cui mercato ha subito una grossa contrazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Così anche l'ultimo incontro dei sindacati con l'azienda è andato a vuoto.

Gli esuberi sono confermati. 260 su 420 addetti se non saranno introdotti altri ammortizzatori. Ora la palla passa alla regione, i sindacati hanno chiesto un tavolo di crisi per fare pressioni sul governo.

Una crisi lunga in un'azienda i cui operai sono in contratto di solidarietà, con un giorno/due di lavoro al mese, a seconda del lavoro della committente. Ma Stellantis non sembra avere interesse a far lavorare gli operai lear con una storia di contratto molto significativa, la commessa per la 500 elettrica nel 2019 è andata ad un'azienda turca più competitiva, la Martur.