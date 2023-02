La mossa anti siccità della Regione: "Accorpiamo i 25 consorzi di bonifica"

L'accorpamento dei 25 consorzi di bonifica e irrigazione del Piemonte allo scopo di fare massa critica per gestire l'emergenza siccità. E' questa una delle proposte della Regione al centro della prima riunione dell'anno del Tavolo irriguo, il confronto periodico tra addetti ai lavori.

Secondo i dati dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, la siccità dell'ultimo anno in Piemonte è classificabile tra il severo e l'estremo e la prossima estate non promette di essere migliore, anzi.

L'Associazione dei consorzi di bonifica e irrigazione non è pregiudizialmente contraria agli accorpamenti.

Interviste a: Marco Protopapa, assessore regionale all'Agricoltura; Vittorio Viora, presidente di Anbi Piemonte; Enrico Rinaldi, vicedirettore di Coldiretti Piemonte