Corrado Barbera, il futuro dello sci piemontese

Il futuro dello sci azzurro passa dai sogni e dalle parole di Corrado Barbera, 20 anni, di Cuneo. Una carriera che ha preso il via a Limone Piemonte tra sci club, liceo e comitato e che ha toccato il suo apice in Austria, a Sankt Anton, con la conquista dei titoli mondiali juniores in slalom speciale ed in combinata. Un valore certificato dall'ingresso nel gruppo sportivo dell'esercito, dove ha trovato un'altra cuneese, una collega oltre che una vecchia amica, Marta Bassino.

Sulle nevi tirolesi Corrado ha scritto due pagine pagine importanti dello sport azzurro. Particolare la vittoria in combinata, una gara a squadre conquistata insieme ad un altro piemontese, Marco Abruzzese da Mondovì. In slalom invece è stato un percorso netto. Vittoria dopo aver chiuso in testa la prima manche. Un successo che gli apre le porte delle finali di Coppa del Mondo in programma a Soldeu, nel principato di Andorra. Qui gareggerà con il campione più ammirato.

Per affermarsi in una disciplina particolare che per Corrado non ha eguali.

Intervista a Corrado Barbera, Campione del Mondo Juniores di Sci Alpino, slalom speciale e combinata