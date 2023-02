Corteo degli anarchici in solidarietà a Cospito

Almeno duecento persone si sono radunate in piazza Cln a Torino per il corteo in solidarietà di Alfredo Cospito. "Fuoco alle Galere, fuoco ai cpr" lo slogan lanciato dai manifestanti che stanno percorrendo le vie del centro in solidarietà dell'anarchico in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Le strade del centro sono blindate per il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalla questura. Con decine di agenti che impediscono il passaggio negli snodi più delicati. I manifestanti si sono diretti inizialmente verso il Cpr di corso Brunelleschi salvo poi ripiegare di nuovo verso il centro: i reparti mobili della polizia sono riusciti ad evitarlo chiudendo le vie d'accesso senza che ci fossero contatti manifestanti e forze dell'ordine.

“Contro ogni gabbia. 41 bis e Cpr=tortura. Tutt* liberi*”: lo striscione che apre il corteo. "Da sempre - scrivono nel volantino che stanno distribuendo ai passanti - il sistema detentivo mette in luce le molteplici mostruosità della macchina statale. Dalle torture nei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) a quelle del 41 bis e del 'fine pena mai' , fino ai pestaggi nelle carceri, il volto dello Stato emerge in tutta la sua violenza. Sempre a fianco di chi lotta per distruggere la propria gabbia". Tra gli slogan anche uno contro

il ministro della Giustizia. "Nordio fascista, sei il primo della lista".

Alfredo Cospito, a processo a Torino, è stato trasferito dal carcere milanese di Opera ed è ricoverato in ospedale.