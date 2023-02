Cospito, giornata decisiva

E' attesa per oggi la decisione della corte di Cassazione sul caso di Alfredo Cospito e sul regime di 41 bis, il carcere duro, cui è sottoposto

l'anarchico, in sciopero della fame da quattro mesi.

La Suprema Corte aveva fissato per il 20 aprile la camera di consiglio, data anticipata poi al 7 marzo e infine riconvocata ad oggi in ragione delle condizioni di salute di Cospito, ora ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, dopo aver perso oltre 45 chili in seguito alla sciopero della fame iniziato quattro mesi fa al carcere di Sassari dov'è stato detenuto fino al trasferimento a Milano.

L'anarchico è stato condannato a 10 anni e 8 mesi per la gambizzazione del manager Ansaldo, e a 20 anni di reclusione per i due ordigni piazzati davanti a una caserma dei carabinieri a Fossano.

Nel maggio del 2022 è arrivata la decisione dell'allora ministra della Giustizia, Marta Cartabia, di sottoporre Cospito al regime di 41 bis. Decisione contro la quale la difesa si è opposta trovando però il diniego della Procura Generale di Torino e del Ministro della Giustizia Nordio.

Oggi si saprà se la Cassazione respingerà il ricorso, lo accoglierà - decidendo di lasciare il detenuto in regime di “sorveglianza speciale”- oppure rinvierà la decisione al tribunale di sorveglianza.