Cospito riprende ad assumere integratori, presto l'udienza alla Consulta

Svolta nel caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Dopo aver letto il parere del sostituto procuratore generale della Cassazione, Cospito ha ripreso ad alimentarsi con gli integratori. In quel parere, veniva chiesto alla Suprema Corte, che si esprimerà il 24 febbraio sul caso, di annullare il regime del 41 bis a cui è sottoposto l'anarchico. Cospito è in sciopero della fame da 117 giorni e ora, per il deteriorarsi delle sue condizioni, si trova nelle stanze riservate al carcere duro dell'ospedale San Paolo di Milano.

E, intanto, il caso sta per approdare alla Corte Costituzionale. A breve è attesa la fissazione dell'udienza in cui si discuterà l'ordinanza della Corte d'appello di Torino, che ha accolto la questione di legittimità sollevata dalle difese sull'attenuante rispetto al reato di strage politica, per il quale la procura torinese aveva chiesto l'ergastolo. Una pena che sarebbe evitata se fosse riconosciuta la lieve entità. Il “bilanciamento”, come si chiama in termini giuridici, tra attenuanti e aggravanti è normalmente escluso in caso di recidiva reiterata specifica: la Consulta dovrà valutare se questo divieto, e quindi l'assenza di attenuanti, valga anche per il reato di strage politica di cui è accusato Cospito.