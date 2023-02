Al via il processo per il crollo del viadotto di Fossano

A quasi sei anni dai fatti, e dopo due cambi di giudice, comincia il processo per il crollo del viadotto di Fossano, in provincia di Cuneo, che nell'aprile 2017 schiacciò una volante dei carabinieri, in quel momento vuota. Il 21 febbraio a Cuneo si è svolta l'udienza filtro di fronte al giudice Giovanni Mocci. Sono a processo in totale dodici persone: sei tra tecnici e operai delle imprese appaltanti, accusati di disastro colposo, e altrettanti funzionari Anas, per omesso controllo. Altre due persone erano state giudicate e assolte con rito abbreviato.

Dal procedimento si sono invece sfilate le società, Anas e le altre imprese edili chiamate in causa dalla procura - Grassetto, Infrastrutture Stradali e Pel.Car - in quanto le difese di alcuni imputati, che non avevano potuto partecipare ai primi accertamenti tecnici, hanno chiesto e ottenuto l'inutilizzabilità degli atti. Per tre accusati i legali hanno domandato una sentenza di non luogo a procedere. Sulla richiesta, come sulle varie istanze istruttorie presentate, il giudice dovrà pronunciarsi tra un mese esatto.

Il processo dovrà stabilire le responsabilità dei fatti del 18 aprile 2017, quando una rampa di collegamento del viadotto della tangenziale di Fossano crollò improvvisamente sulla strada sottostante, via Marene. Sotto si trovava un'auto dei carabinieri - distrutta - che stava effettuando un posto di blocco. I militari avevano sentito degli scricchiolii ed erano riusciti a mettersi in salvo in tempo.