Da Monet a Picasso, sbarcano a Palazzo Barolo le grandi opere della Jag

Sono i maggiori protagonisti della storia dell'arte e arrivano direttamente dalla Johannesburg Art Gallery. Monet, Signac, Courbet, Degas, Cézanne, Sisley, Derain, Picasso, Matisse, Rossetti, Modigliani, Bacon, Warhol, Lichtenstein e Kentridge. A Palazzo Barolo sessantatre le opere esposte, fino al 7 maggio.

La mostra riflette il percorso di crescita artistico-culturale della città di Johannesburg e in particolare della JAG, fondata nei primi anni del 1900 dalla collezionista nota come Lady Florence Phillips, con l'intento di trasformare un centro minerario, cresciuto intorno alla ricchezza dei suoi giacimenti, in una città improntata sui modelli delle capitali europee, con un museo che non fosse solo uno spazio nel quale raccogliere opere d'arte ed esporle, ma un luogo per la società civile, dove fare e promuovere cultura; un riferimento per tutti, non solo per gli appassionati d'arte. L'obiettivo di lungo termine era quello di preparare la strada per la crescita di una Scuola d'Arte Sudafricana, incentivando gli artisti locali, per una crescita culturale di tutta la popolazione.

"Una realtà davvero preziosa e tutta da scoprire afferma la curatrice Simona Bartolena consapevole del proprio passato, ma fermamente convinta della necessità di uno sguardo verso il futuro. Un museo importante e vitale, che ha preso vita da una passione, e che con passione e intelligenza prosegue ancora oggi il proprio cammino."

Da sempre l'arte rappresenta un mezzo per mettere persone diverse in comunicazione tra loro da un punto di vista culturale. Un ponte che si è mantenuto saldo attraverso relazioni cordiali tra le Nazioni. Un modo per costruire la conoscenza reciproca e offrire prospettive positive per la ricchezza e la varietà dei diversi popoli del mondo.

Questa mostra non fa eccezione: è un modo per il Sudafrica e in particolare per la città di Johannesburg di mettersi in comunicazione con altre città del mondo attraverso questa prestigiosa collezione d'arte.