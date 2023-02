Da Torino a Mykolaïv nuova campagna di aiuti di Acmos

Una carovana da Torino all'Ucraina per portare ogni mese aiuti alla popolazione di Mykolaïv per svolgere attività quotidiane e ritrovare speranza per il futuro.

A un anno dallo scoppio della guerra, l'associazione Acmos lancia una nuova campagna a sostegno delle vittime civili del conflitto, 'In-Consapevole Leggerezza', sostenuta dalla Città metropolitana che ha concesso il patrocinio fornendo anche il mezzo di trasporto che mensilmente, fino a giugno, viaggerà verso la città ucraina a sud del Paese.



L'iniziativa, aperta ai volontari di Acmos e a chiunque voglia mettersi a disposizione, prende il via venerdì 17 febbraio con la partenza della prima delegazione dalla sede

dell'ente in corso Inghilterra. "Acmos - spiega il presidente Diego Montemagno - ha deciso di sostenere la presenza di Operazione Colomba a Mykolaïv e in generale nelle zone di guerra in Ucraina attraverso giovani volontari che per una quindicina di giorni contribuiranno alla distribuzione di cibo nei villaggi vicino alle città.

Gli aiuti umanitari arrivano fino ad un certo punto e noi diamo una mano nell'ultimo miglio e lo facciamo vivendo per un po' insieme a loro"