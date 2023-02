Debutta al Gobetti il "Principe mezzanotte" per la stagione del Teatro Stabile

Dopo il successo internazionale de “La tempesta” va in scena “Principe Mezzanotte”, spettacolo scritto e diretto da Alessandro Serra. Verrà allestito nella sala Pasolini del teatro Gobetti da sabato 18 febbraio alle 16, sino a domenica 14 maggio.

La trama: quando il principe incontrerà il vero amore sarà destinato a trasformarsi in un essere mostruoso. Per sottrarsi a questo destino decide di non innamorarsi mai e si rinchiude in un maniero fumoso per vivere da solo, triste e malinconico. Un carosello di personaggi buffi e grotteschi ci porteranno nel mondo di questa fiaba delicata e romantica raccontata con uno stile insolitamente noir e misterioso, in un poetico flusso di prosa, teatro d’immagine e teatro d’ombre.