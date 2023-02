Delusione Casse ai mondiali di sci

Chiude lontano dal podio Mattia Casse la sua avventura ai mondiali di sci. Sulla pista di Eclipse di Courchevel-Meribel l'atleta di Moncalieri non è andato oltre la ventesima posizione nella discesa libera iridata: un risultato al di sotto delle aspettative, create dai buoni risultati ottenuti in stagione. Casse infatti era salito sul podio per ben tre volte, con due terzi posti proprio in discesa libera.

Una gara compromessa già nelle prime fasi, con un ritardo al secondo intermedio di 60 centesimi, che è salito fino a 1'83'' con cui ha chiuso la prova. Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro è stato l'austriaco Marco Odermatt, dominatore in Coppa del Mondo e leader della disciplina: una prova perfetta la sua, che gli ha consentito di tenere lontani tutti gli avversari, a partire da Aleksander Aamodt, argento con 48 centesimi di distacco, e Alexander Cameron, terzo a 89 centesimi. Primo degli italiani Florian Schieder, settimo, davanti al veterano Dominik Paris, ottavo, e Matteo Marsaglia, quindicesimo.

In ogni caso, il bilancio di questa prima settimana per la spedizione azzurra resta ottimo, grazie ai due successi della Valanga Rosa ottenuti da Federica Brignone nella combinata e dalla cuneese Marta Bassino nel super G.

I mondiali ripartiranno martedì con il parallelo a squadre.