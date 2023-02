Il Toro aspetta la Cremonese mentre la Juve si coccola Perin

La forza delle grandi squadre sta nella capacità della panchina di dare una mano al momento del bisogno. Se Allegri ed il suo nipotino possono gioire per il 2-0 in casa dello Spezia lo devono sopratutto a Mattia Perin, titolare ieri con Sczezcny a riposo in previsione del ritorno di Europa League a Nantes. La smanacciata su Gyasi ed il volo su Nikolau salvano una partita che per i bianconeri si è messa sui giusti binari grazie alle reti di un'altra riserva, Kean, e di Angel Di Maria, entrato al sessantesimo, bravi entrambi a sfruttare le difficoltà del "secondo" dei liguri, Federico Marchetti, apparso imballato e poco reattivo e non certo aiutato dai suoi 40 anni. Ed a chi gli chiede perché Perin non ha più spazi Allegri risponde così: "In porta posso mettercene uno. Più di uno non ce ne posso mettere. E nelle gerarchie della squadra c'è un titolare ed una riserva".

La Juventus sale a 32 punti, due più del Torino che contro questa sera alle 20.45 contro l'ultima della classe, la Cremonese degli ex Meité e Benassi, cerca i tre punti che lo farebbero arrivare davanti al Derby del prossimo martedì. Per i granata dubbio Schuurs, l'olanedese diffidato rischia la stracittadina. Titolari oltre a Milinkovic-Savic in porta Adopo e Linetty in mediana. In attacco Sanabria sosenuto da Miranchuk. Vlasic in panchina, al suo posto Karamoh. Il toro si troverà di fronte due ex, Meité e Benassi.