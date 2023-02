Difesa Cospito: "Situazione critica, non c'è più tempo"

"Dopo oltre 105 giorni di sciopero della fame la situazione è estremamente critica. Attendiamo le determinazioni ma qualcuno faccia sapere in tempi rapidi ad Alfredo Cospito se il provvedimento verrà revocato. Non c'è più tempo". Lo ha detto l'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell'anarchico Alfredo Cospito, prima di un evento a Milano. Cospito oggi "l'ho trovato come una persona che non si alimenta da 105 giorni, è un uomo provato da questo lungo sciopero". "Il fatto vero - ha aggiunto il legale - è che Alfredo Cospito sta facendo un sacrificio in primo luogo per lui e per la sua vita", ma il 41bis "è una morte lenta, ed essendo lui un animale politico lo fa anche per le oltre 700 persone al 41bis e per i 1.500 condannati all'ergastolo ostativo che moriranno in carcere".