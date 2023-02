Disperso escursionista sulla Punta Verzel, Soccorso Alpino in azione

Ha contattato i propri familiari dicendo di aver perso l'orientamento intorno a quota 2200 metri, a monte del Bivacco Fornetto. Poi più nessuna traccia. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è al lavoro sulle pendici della Punta Verzel, nel comune di Castelnuovo Nigra (Torino) per un escursionista disperso.

La centrale operativa ha attivato le squadre di soccorso alpino di Valprato Soana e della Valle dell'Orco che hanno richiesto il supporto del comune per la pulizia delle strade dalla neve caduta in giornata. Grazie all'intervento di un trattore con la pala, i tecnici con i mezzi fuoristrada sono saliti in località Pian delle Nere a quota 1.300 da cui sono partiti a piedi verso il punto in cui dovrebbe trovarsi il disperso.

Stanno collaborando alle operazioni i Vigili del Fuoco.