Droga, nel Vco sequestrati 1,3 chili di hashish e 228 grammi di coca

Un uomo è in carcere, un altro è agli arresti domiciliari e due giovani sono stati denunciati. E' il bilancio di un blitz antidroga avvenuto nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio a Casale Corte Cerro, nel Verbano-Cusio-Ossola. I poliziotti, in collaborazione con l'unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno effettuato un controllo nell'abitazione di un uomo di 40 anni, disoccupato e con alcuni precedenti penali. Nascosti in una valigia, gli agenti hanno trovato 1 kg e 202 grammi di hashish suddivisi in numerosi panetti e 228 grammi di cocaina, oltre a strumenti per il taglio, il peso e il confezionamento delle dosi di stupefacenti. In casa, in quel momento, erano in quattro: nella tasca interna del giubbotto di uno di loro (la persona per la quale sono scattati i domiciliari) sono stati invece rinvenuti 15.400 euro in contanti, in pezzi da 20 e 50 euro, chiusi sottovuoto nel cellophane. A casa sua, sempre a Casale Corte Cerro, sono poi stati scoperti altri 112 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e un bilancino di precisione. Anche nelle abitazioni degli ultimi due, per i quali è scattata la denuncia, è stato trovato dell'hashish.