Due giovani artisti al debutto con l'Orchestra sinfonica nazionale Rai

Segna il debutto di due giovani artisti, il direttore ceco Petr Popelka e la pianista franco-albanese Marie-Ange Nguci, il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai in programma giovedì 16 febbraio alle 20.30 all'Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, con replica venerdì 17 febbraio alle ore 20: l'esibizione sarà anche trasmessa in live streaming su raicultura.it e in diretta su Radio3.

Direttore Principale della prestigiosa Ndr Elbphilharmonie Orchester ad Amburgo, Popelka è regolarmente invitato a lavorare con le più importanti orchestre europee ma è anche attivo come compositore. In apertura di serata Popelka propone Three Questions with Two Answers di Luigi Dallapiccola, scritta tra il 1962 e 1963, anni nei quali il compositore italiano si stava avvicinando all'avanguardia artistica europea.

Per il suo debutto con l’Osn Rai Nguci, arrivata all'attenzione del grande pubblico nel 2018 con il suo primo cd En Miroir, propone invece il Concerto n. 24 in do minore per pianoforte e orchestra Kv 491 di Wolfgang Amadeus Mozart. Eseguito per la prima volta il 3 aprile del 1786, prevede un organico orchestrale ampio, che contribuisce a definire un clima espressivo particolarmente drammatico, ai confini con il tragico.

Il concerto si chiude con Also sprach Zarathustra op. 30 di Richard Strauss, brano ispirato all'omonimo poema filosofico di Nietzsche utilizzato tra gli altri da Stanley Kubrick nel film 2001: a Space Odyseey.

Biglietti da 9 a 30 euro. Info e prevendita: 011/8104653, biglietteria.osn@rai.it, www.osn.rai.it.