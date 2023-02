"Ebreo, un tempo ti avremmo bruciato". Frase shok a una festa tra bambini

L'odio razziale e l'ignoranza sarebbero all'origine di un brutto episodio raccontato in commissione comunale dal presidente della comunità ebraica torinese Dario Disegni.



Un ragazzino della scuola ebraica di Torino "partecipando a una festa di bambini con la kippah in testa si è sentito dire dai suoi coetanei 'peccato che non siamo in anni precedenti o ti avremmo potuto bruciare" ha spiegato Disegni.

Dopo questa frase tutti gli altri bambini si sarebbero anche messi a ridere: "Mi chiedo dove sentano certe cose e quale sia il ruolo delle famiglie" ha chiosato il presidente.

L'episodio gli sarebbe stato raccontato dai genitori del bambino. «Non si può negare che i fenomeni di antisemitismo e di intolleranza siano in crescita. È un trend che ci preoccupa molto», spiega Disegni. «La percezione degli ebrei in Europa è di crescente insicurezza. Circa il 10% degli italiani è censito come antisemita, ma c'è un antisemitismo serpeggiante molto superiore».