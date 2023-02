Ergastolo con isolamento diurno per l'imputato. E' questa la richiesta dei pm nei confronti di Stephan Ernest Schmidheiny. L'imputato è accusato al processo Eternit Bis in corso alla Corte d'Assise a Novara di omicidio volontario con dolo eventuale di 392 persone. La richiesta è pervenuta dopo due lunghe udienze in cui sono stati affrontati diversi temi. Si tornerà in aula lunedì 27 febbraio e saranno ascoltate anche le parti civili.