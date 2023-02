Europa stregata per la Juve: contro il Nantes finisce 1 a 1

Europa ancora stregata per la Juventus. Finisce 1 a 1 al debutto in casa contro il Nantes, con un finale al cardiopalma. Al 95esimo l’arbitro è chiamato dal Var a vedere un probabile rigore per i bianconeri. Il tocco di mano c’è, ma l’arbitro chiama il fallo per la spinta di Bremer.

Una partita che era iniziata con colpo di scena tattico. Il tridente Di Maria, Vlahovic e Chiesa. Con Kostic in panchina a differenza delle indicazioni della vigilia. Pronti via, e proprio Di Maria a salire in cattedra. Al 13esimo l’argentino immagina un taglio verso Chiesa lo serve di precisione, il nazionale tocca al volo per Vlahovic che realizza l’1 a 0. Al 31esimo Juve vicina al gol del raddoppio con Vlahovic.

Si ricomincia il secondo tempo senza cambi. E la Juve inizia forte ancora con Di Maria. I bianconeri sembrano in aria di raddoppio. Ma si sbilanciano troppo. E subiscono il contropiede di Blas che realizza 1 a 1.

La risposta della Juve è di rabbia. Tiro di Chiesa, traversa linea e palo nella stessa azione. E poi un’altra traversa di Di Maria direttamente da calcio d’angolo. Un assalto fino al discusso episodio finale del rigore non concesso. Finisce 1 a 1, per la qualificazione agli ottavi di Europa League decisivo sarà il ritorno di giovedì prossimo in Francia.