Europei di ciclismo su pista, nell'inseguimento a squadre oro all'Italia guidata da Ganna

L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati europei di ciclismo su pista in corso a Grenchen, in Svizzera. In finale il quartetto azzurro guidato dal verbanese Filippo Ganna e composto anche da da Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro ha chiuso con il tempo di 3'47"667, precedendo la Gran Bretagna. Medaglia di bronzo alla Francia.

“Il livello si è alzato e noi siamo arrivati a questo appuntamento con poca preparazione alle spalle”, è l'analisi di Ganna. “Volevamo dimostrare di esserci e che la Gran Bretagna vista all'opera ai mondiali dello scorso anno era alla nostra portata. In finale siamo andati forte, veramente forte, e forse siamo stati anche un po' fortunati, perché ad un certo punto abbiamo sbagliato qualcosa e rischiato di disunirci”.

È la terza medaglia italiana agli Europei di Grenchen, dopo l'oro di Simone Consonni nella corsa a punti e l'argento nell'inseguimento femminile a squadre.