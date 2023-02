Fatima, al processo il video della caduta dal balcone

Le immagini sono crude, violente. Le telecamere riprendono il cortile dello stabile di via Milano 18, a Torino, dove cade la piccola Fatima, 3 anni. Il corpo colpisce con violenza il selciato, rimbalza, si ribalta. E rimane lì, immobile. Il filmato, proiettato nella maxi-aula 2 dove si celebra il processo nei confronti di Mohssine Azhar, ritenuto responsabile della morte della bimba, sono shockanti, al punto che l'imputato esce dall'aula. Per non vedere.

Mosshine Azhar, l'uomo accusato della morte di Fatima

Mohssine Azhar, 33 anni, è accusato di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà. Per il Pubblico Ministero Vaentina Sellaroli avrebbe lanciato la figlioccia dal ballatoio al quinto piano dell'alloggio in cui viveva. L'avrebbe fatto dopo aver litigato con la fidanzata nonché madre della bimba, Lucia Chilleni.

Fatima, le immagini degli ultimi istanti della sua vita

Dal video emerge che ci vorranno 10 minuti prima dell'arrivo dei soccorsi. A soccorrere la piccola la panettiera mentre la mamma corre al fianco della figlia e dietro di lei Mohssine. I due si abbracciano, si parlano, si disperano, fino all'arrivo dei soccorsi.