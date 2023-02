Fermati cinque ragazzi accusati di aver lanciato la bici ai Murazzi contro Mauro Glorioso

Il cerchio si è chiuso. Sono stati fermati dai carabinieri i cinque giovani che avrebbero lanciato la bici elettrica ai Murazzi colpendo il 21 gennaio scorso lo studente palermitano ventitreenne Mauro Glorioso, da poco uscito dal coma.

Si tratta di due 18enni e tre minori tra i 15 e i 17 anni - dei quali 4 con precedenti di polizia, ora accusati di tentato omicidio in concorso.



L’attività, condotta da una task force composta da Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia San Carlo che, da oramai più di un anno, monitorano i giovani orbitanti nel centro cittadino per contrastare il fenomeno delle baby gang, si è sviluppata attraverso l’analisi minuziosa delle numerose testimonianze raccolte sul posto e nei giorni successivi, nonché la visione dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati - oltre 120 telecamere e decine di ore di registrazioni – che hanno permesso di raccogliere gravi indizi di responsabilità a carico dei 5 indagati.



I giovani, giunti presso il lungo Po Cadorna, dopo essersi affacciati dalla balconata, avrebbero preso la bici lanciandola di sotto senza un apparente motivo. Si sarebbero poi dileguati dal centro cittadino utilizzando un mezzo della linea pubblica del GTT, con il quale avrebbero raggiunto il quartiere di provenienza.



Nello sviluppo delle indagini molto prezioso è stato il contributo fornito da alcuni giovani testimoni che, numerosi, aderendo agli appelli alla collaborazione, si sono rivolti all’Arma per raccontare quanto avevano visto.

Il ragazzo ferito ora è sveglio e cosciente, ma è ancora supportato dalla ventilazione meccanica perché le conseguenze dell'impatto che la bici da 15 chili ha avuto sulla sua schiena sono serie. La prognosi non è più riservata, ma per i medici ci vorranno ancora almeno sei mesi di cure e trenta giorni serviranno per capire l'entità delle lesioni patite, in particolare alle vertebre cervicali.

Glorioso stava aspettando in coda di entrare in un locale dei murazzi quando è stato colpito dalla bici elettrica, gettata dalla balconata soprastante da un gruppetto di tre persone cui altre due si sarebbe unite durante la fuga ripresa dalle telecamere.

Subito i militari avevano lanciato un appello perché chi aveva visto o potesse conoscere gli autori del gesto parlasse. Richiesta cui si sono uniti gli amici di Glorioso e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.