Una nuova acquisizione del gruppo Ferrero. Si tratta di Fresystem, azienda italiana specializzata in prodotti per la colazione. Stabilimento principale a Caivano, in provincia di Napoli, un fatturato di sessanta milioni, prodotti a marchio Cupiello. Fondata nel 1983, la Fresystem era stata acquisita dalla famiglia Simioli nel 1991. Adesso l'accordo con la multinazionale di Alba. Il polo di Caivano diventa così il secondo polo produttivo di Ferrero in Campania.