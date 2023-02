Festival di Sanremo, alla Rai di Torino una serata speciale dedicata ai sordi

Anche le persone affette da sordità potranno seguire il Festival di Sanremo. Le dirette su Rai Play saranno infatti tradotte con i segni Lis, la Lingua italiana dei segni, e arricchite con i sottotitoli.

Non solo. Nella sede Rai di Torino, in via Verdi 14, sabato prossimo giorno della finalissima si terrà un evento speciale a cura di Rai Centro Richerche, Rai per la Sostenibilità, Rai Pubblica Utilità, Centro di Produzione di Torino, le Associazioni dei disabili e un'azienda che ha progettato uno specifico sistema di ascolto, con la Città di Salute e della Scienza di Torino.

Il sistema di ascolto dedicato alle persone con apparecchio cocleare e apparecchio acustico, protagonisti della serata di sabato, è stato realizzato con la preziosa collaborazione del Dipartimento di Otorinolaringoiatria Universitaria della Città della Salute e della Scienza di Torino

La serata sarà a inviti tramite le associazioni che riuniscono le persone con disabilità (ENS e APIC). I posti infatti sono ad esaurimento.