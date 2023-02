Finisce l'era del Perosino, sfrattata la famiglia dello storico Imbarco

L'operazione era stata disposta dalla Corte d'Appello di Torino. La sentenza, del 26 novembre del 2018. La proprietà del ristorante «in capo al Comune di Torino» e gestito dai Perosino-De Coster non poteva più restare, e la famiglia è stata fatta sgpomberare anche dall'appartamento nel cuore del Valentino affacciato sul Po in cui abitavano da 87 anni.

La querelle giudiziaria tra la citta di Torino e i privati andava avanti dal 2012. Da quando il Municipio aveva fatto applicare una legge regionale che destinava all'amministrazione pubblica - in questo caso al Comune - la proprietà degli immobili presenti sulle sponde del fiume, compresi quelli di proprietà privata. Dunque anche il Perosino, acquistato dalla famiglia nel 1936. Ma che si era scoperto in debito con la Città di 300 mila euro di canoni di affitto.

Falliti tutti i tentativi di trovare un accordo tra le parti. Impossibile rientrare la struttura nell'ambito dei Beni comuni come richiesto dalla famiglia Perosino. Alla fine sono arrivati gli ufficiali giudiziari, con camionette e furgoncini, gli agenti della polizia muinicipale hanno presidiato la zona anche dai curiosi accalcati di fornte ai cancelli. Per quello che è stato il terzo tentativo di sgombero, stavolta definitivo. Il locale di viale Virgilio è infatti già stato affidato da mesi in concessione a un'altra società, la Break 2017, una cordata di tre imprenditori attivi nella gestione di impianti sportivi.