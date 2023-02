Sanità, Flavio Boraso si dimette da Direttore Generale Asl Asti

Flavio Boraso si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'Asl di Asti. Aveva assunto l'incarico nell'ottobre 2020. Negli ultimi mesi è stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie. L'ultima per presunti rimborsi illeciti e per cui, nel dicembre scorso, gli era stata notificata la chiusura delle indagini da parte della Procura di Asti.

Boraso, oltre a rassegnare le dimissioni presso l'Asl di Asti, lo ha fatto anche dalla carica di direttore del presidio ospedaliero di Casale Monferrato nell'organico dell'Asl di Alessandria.