63 anni senza Fred Buscaglione

Sono passati 63 anni dalla morte di Fred Buscaglione, ucciso in un incidente stradale all'alba del tre febbraio 1960. La Ford Thunderbird color lilla si schiantò contro un camion carico di porfido all'incrocio tra via Paisiello e Largo Bonifacio Asioli. Erano le 6 del mattino. In un momento il mondo della cultura italiana perse, a 38 anni, uno dei suoi più grandi protagonisti.

Torino dal canto suo pianse uno dei suoi figli più celebri. La città lo salutò tre giorni dopo, il sei febbraio, in occasione dei funerali svoltisi nella Chiesa di Santa Giulia, alla presenza di decine di migliaia di persone tra cui il gotha dello spettacolo dell'epoca.

Di Fred Buscaglione resta l'eredità di un artista scomparso nel pieno della sua carriera e diventato improvvisamente internazionale nell'estate olimpica di Roma. I brani del cantautore torinese diffusi in radio e nei juke-box attirarono le attenzioni dei turisti stranieri che portarono a casa i suoi vinili, trasformando Fred in un fenomeno, la cui eco arriva fino ai giorni nostri con musical e spettacoli teatrali a lui dedicati.

A curare l'eredità di Fred Buscaglione il concorso musicale a lui dedicato destinato a gruppi emergenti che nel corso degli anni ha premiato band del calibro de Lo Stato Sociale ed Eugenio in via di Gioia, per un'eredità che dura nonostante sia passato oltre mezzo secolo.

Per ricordare Fred Buscaglione vi proponiamo un pezzo realizzato da Andrea Caglieris ed andato in onda il 3 febbraio 2020 nel sessantesimo anniversario della morte.