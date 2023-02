Il Piemonte torna a imbiancarsi. Danni per il vento nell'Alessandrino

Cambiano improvvisamente e nettamente le condizioni meteo in Piemonte. Pioggia e nevischio sulla Città Metropolitana e non solo. E, dalla prima mattinata di domenica, forti raffiche di vento interessano la provincia di Alessandria, nelle zone maggiormente esposte alle correnti di bora.

La Protezione Civile segnala danni con cadute di alberi, interruzione di corrente, tetti di case e capannoni scoperchiati tra Molino dei Torti, Alzano Scrivia, Bassignana e altri comuni della zona.

Registrati dalle centraline, quasi ovunque in pianura, valori di 70 km/h, con raffiche che si avvicinate ai 90 a Ponzano Monferrato e Isola San Antonio, secondo le rilevazioni di Arpa Piemonte e Dati Meteo Asti.

Strade completamente o parzialmente chiuse, come la Strada provinciale 100, dopo Monleale, nel Tortonese, per piante sulla carreggiata. Aperto il Centro Operativo Comunale di Bassignana, vicino a Valenza, per assistenza alla popolazione.

Scoperchiati alcuni edifici e in frazione Fiondi pianta caduta in via della Fontana. Ad Alessandria città vasi rovesciati lungo le vie.

Dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco vengono segnalate oltre una sessantina di chiamate in attesa, che si aggiungono agli interventi in corso. Tutte le squadre sono fuori.