Fuga di gas al cantiere per il terzo valico, operaio muore investito dalle fiamme

Una fiammata causata, durante uno scavo, da una fuga di gas. Che ha investito e ucciso un operaio e ferito un suo collega. Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella notte a Voltaggio, nell'Alessandrino, all'interno del cantiere per la realizzazione del Terzo Valico.

La vittima aveva 33 anni ed era originaria del crotonese mentre il collega, portato in condizioni lievi all'ospedale di Novi Ligure, è originario del palermitano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novi Ligure e i tecnici dello Spresal, mentre la procura di Alessandria sta aprendo un fascicolo.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe creata una sacca di gas in una nicchia laterale della galleria di scavo. Gli operai stavano lavorando su un cassero, cioè una armatura in metallo che serve a contenere e dare forma al calcestruzzo. Lo stavano disarmando con attrezzi manuali quando si sarebbe innescata una scintilla che avrebbe incendiato il gas provocando la fiammata.