Giornata del Ricordo, il concerto dell'Orchestra Mandolinistica di Torino

Come ogni anno, il concerto al Conservatorio Giuseppe Verde chiude gli eventi organizzati con il patrocinio della Città di Torino e della Regione Piemonte per il Giorno del Ricordo.

Istituita nel 2004, il Giorno del Ricordo è una solennità che celebra, ogni anno, il 10 febbraio, i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata.

Fu scelta come data il 10 febbraio, perché quel giorno del 1947 fu firmato il trattato di Parigi con cui si assegnava alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara, con tutta la sua provincia, e la maggior parte della Venezia Giulia, territori che in precedenza facevano parte dell'Italia.

I massacri delle foibe furono perpetrati dai partigiani comunisti di Tito alla fine della seconda guerra mondiale e negli anni successivi. Ci vollero anni, e un lungo silenzio, affinché l'Italia riconoscesse quegli orrori.

Il concerto di ieri è stato un omaggio a un'attrice italiana Alida Valli, nata a Pola, in Istria, una delle molte nostre connazionali che arrivarono in Italia come profuga. Poi divenne una della attrici più ammirate; recitò con registi del calibro di Antonioni e Argento.

Nella prima parte è stata messa in scena un'intervista immaginaria ad Alida Valli poco prima della sua morte, a 84 anni. Il monodramma porta la firma della Comunità degli Italiani a Pola e nel 2022 ha vinto il premio speciale Eufemia per la divulgazione del patrimonio autoctono al festival Rovjni, art e more, di Rovigo, in Istria.

Nel monologo ci fa riferimento al famoso diniego della Valli alla cittadinanza croata offertole nel 2004. Lei disse: “Sono nata e voglio morire italiana”. E così fu a Roma all'età di 84 anni.

Nella seconda parte del concerto si è esibita l'Orchestra Mandolinistica Città di Torino, diretta dal Maestro Pierlo Carlo Aimone.

Inoltre il 15 aprile l'Orchestra Mondolinistica celebrerà 50 anni di attività. Lo farà alle 17,30 con un concerto alla Cappella dei Mercanti, in via Garibaldi. In 50 anni l'Orchestra ha fatto 450 concerti, in Italia e all'estero. Special guest, Carlo Aonzo, mandolinista di fama internazionale.

Nel video una sequenza del concerto di sabato 25 febbraio al Conservatorio di Torino e l'attrice Petra Bernarda Blaskovic, nata a Pola, prima attrice al Teatro Nazionale Osijek, in Croazia.