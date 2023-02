"Lasciammo le nostre case a Pola portando con noi solo una valigia"

Come ogni anno c'è anche Lilia Silvi alla cerimonia in sala rossa per il giorno del ricordo perché si mantenga memoria dei Massacri delle foibe e dell'esodo Giuliano dalmata.

Quel 10 febbraio del 1947 quando con il trattato di Parigi l'Istria passò alla Jugoslavia aveva 3 anni.

A palazzo civico si ritrovano gli esuli allora bambini come Alessandra Fioretti che allora aveva pochi mesi.

Alla cerimonia anche il presidente dell'associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di torino Antonio Vatta.



montaggio Davide Mazzan

voci di

Lilia Silvi - esule da Pola

Alessandra Fioretti - esule da Pola

Ilda Toffetti - discendente esuli giuliano dalmati

Antonio Vatta - presidente Anvgd