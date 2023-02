Gli Eugenio in Via Di Gioia firmano la sigla di "FantaSanremo 2023"

Il nuovo tormentone degli Eugenio in Via Di Gioia si chiama “C’è un tam-tam“, ed è la sigla ufficiale del FantaSanremo 2023. E' uscito il 27 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali ed è stato realizzato appositamente dagli Eugenio in Via di Gioia per il gioco collegato al Festival.

“C’è chi aspetta Beppe Vessì e c’è un’ultima richiesta, Ferragni Please, Ama’ porta i Pooh, tu portaci i Jalisse“, canta la band torinese, già autrice del videoclip virale “Eurovision in Turin” e nominati ufficialmente dal Comune “Ambasciatori di Torino nel mondo”.

Presto gli EVDG ai microfoni della Tgr Piemonte.