Scherma. Al Pala Alpitour di Torino si è conclusa la seconda giornata del Grand prix di fioretto. E' stato il turno del torneo maschile: su 18 italiani in gara, 10 si sono qualificati per le fasi finali di domani. Andranno ad aggiungersi ai tre qualificati di diritto perché nelle prime posizioni del ranking mondiale: vale a dire Tommaso Marini, Alessio Foconi e Daniele Garozzo. Finali domenica. In pedana tornano anche le donne. Nel complesso grande successo per lo sport azzurro: un qualificato su 4 è italiano.