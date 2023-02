Cinque indagati per il crollo della gru di via Genova

Chiusa l'inchiesta per il crollo della gru in via Genova del 18 dicembre 2021 a Torino, nel quale persero la vita i tre operai Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti.

Sono cinque gli indagati cui è stato notificato un avviso di comparizione. Si tratta del manovratore della gru, del responsabile della ditta appaltatrice Fiammengo, dell'ex titolare della ditta Calabrese fornitrice della gru, del legale rappresentante dell'azienda Locagru e della coordinatrice del progetto e dell'esecuzione lavori.

Secondo quanto ricostruito dal pm Giorgio Nicola la gru sarebbe stata più bassa del dovuto ma i rischi di crollo si sarebbero potuti evitare con alcuni accorgimenti che nel cantiere non erano stati adottati. Ci sarebbe anche una manovra sbagliata dietro il crollo, ma più in generale gli inquirenti hanno evidenziato una carenza di controlli da parte dei responsabili.